A Palau avanza la riqualificazione del porto turistico

Nuovi interventi nel Porto turistico di Palau

Il Comune di Palau prosegue il percorso di trasformazione del porto turistico con un nuovo intervento di recupero e valorizzazione. Con l’approvazione della deliberazione di Giunta numero 21/2026, l’amministrazione ha definito le linee guida per un’opera che mira a ridefinire l’estetica e la funzionalità di una delle aree più rappresentative del territorio, garantendo una rigorosa coerenza architettonica con i lavori eseguiti in precedenza.

I lavori in programma

L’intervento si articola su diversi fronti, partendo dal rifacimento integrale delle pavimentazioni. Il piano prevede la rimozione delle superfici deteriorate e la posa di nuove lastre in gres porcellanato ad alta resistenza. Parallelamente il progetto affronta la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche attraverso la ristrutturazione dei canali impiantistici e l’installazione di chiusini in ghisa sferoidale, assicurando una gestione più efficiente dei sottoservizi. Anche il sistema di illuminazione pubblica sarà oggetto di una profonda trasformazione grazie all’impiego di sostegni del modello Visconti 2.0 e di faretti a diodi a emissione luminosa incassati a terra, calibrati per rispondere alle specifiche esigenze delle diverse zone interessate.

A completamento dell’opera, il rinnovo degli elementi di arredo urbano vedrà l’installazione di rastrelliere per biciclette di tipo modulare e di contenitori per i rifiuti modello Swissbin. Tali componenti sono stati selezionati per uniformarsi allo stile già adottato nelle fasi precedenti. Dal punto di vista economico, l’operazione comporta un investimento complessivo superiore al milione di euro, interamente finanziato con risorse comunali mediante l’impiego dell’avanzo di amministrazione del 2026.

Oltre a incrementare la sicurezza e la qualità dei percorsi pedonali, il progetto intende potenziare l’attrattività della zona portuale e delle aree limitrofe, nodi nevralgici per l’economia locale. La scelta di utilizzare gli stessi materiali e arredi per tutta la fascia costiera darà un volto unico e ordinato al lungomare. In questo modo, la passeggiata non apparirà come un insieme di interventi diversi e slegati tra loro, ma come un armonioso e unico progetto.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui