Le previsioni per martedì 17 marzo a Olbia e in Gallura

Ecco le previsioni per il 17 marzo in Gallura

A Olbia e in Gallura la giornata di martedì 17 marzo sarà contraddistinta da tempo nel complesso stabile, con una prevalenza di cieli poco nuvolosi e condizioni atmosferiche piuttosto tranquille.

Durante la mattinata il cielo si presenterà sereno o leggermente velato, mentre nelle ore centrali della giornata potranno comparire nubi alte e stratificate di passaggio, più frequenti lungo la fascia costiera. Non sono comunque previste precipitazioni significative.

Temperature e venti

Le temperature risulteranno miti nelle ore diurne e più fresche al mattino, con valori minimi intorno agli 8-9 gradi e massime comprese tra 16 e 17 gradi, in linea con il clima tipico della seconda metà di marzo nel nord-est della Sardegna. La ventilazione sarà debole o moderata dai quadranti orientali, con possibili rinforzi lungo le coste esposte, mentre l’umidità resterà su valori medi soprattutto nelle ore serali.

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