L’iniziativa a Palau.

Palau si riempie di cartelli turistici nei punti più attrattivi del paese che si accompagneranno nelle foto panoramiche. E’ l’iniziativa del Comune per promuovere maggiormente il territorio nei social.

Saranno rappresentate con l’hashtag #Palau-Sardegna e compariranno nel Belvedere di Baragge, Porto Pollo e alla Roccia dell’Orso. L’investimento per valorizzare i punti più strategici della cittadina, che ammonta a 75mila euro, è l’idea dell’amministrazione comunale, per realizzare un’attrattiva e fotografica per tutti coloro che sceglieranno Palau come meta per le le loro vacanze. “Oltre la geolocalizzazione inserita in piattaforma dagli utenti, la visione di tale “payoff” porterà Palau e il nostro luogo di vacanza in cima ai trends di interesse”, fa sapere l’ente comunale.