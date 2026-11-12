Riscaldamenti, ecco quando si potranno accendere a Palau

L’accensione del riscaldamento a Palau.

Con l’arrivo dell’inverno si avvicina anche il momento di poter accendere gli impianti di riscaldamento. A Palau, però, bisognerà attendere il 1° dicembre, data fissata dalla normativa nazionale per i comuni che rientrano nella zona climatica B. A ricordare le disposizioni è l’amministrazione comunale, che ha pubblicato un’informativa sulle modalità e sui periodi di funzionamento degli impianti termici nel territorio. Il Comune di Palau appartiene infatti alla zona climatica B, una classificazione che stabilisce precise regole sia per il calendario di accensione sia per la durata giornaliera di utilizzo. In particolare, i riscaldamenti potranno rimanere accesi dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno.

Le deroghe previste dalla normativa.

Le limitazioni non valgono in tutte le circostanze. Al di fuori del periodo ordinario, gli impianti possono essere attivati anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, ma è necessaria un’apposita autorizzazione del sindaco del Comune in cui si trovano gli edifici. Sono inoltre previste specifiche eccezioni per le strutture nelle quali soggiornano persone considerate più vulnerabili. Le disposizioni, infatti, non si applicano agli edifici che ospitano case di cura, asili nido e scuole materne.

Le zone climatiche in Italia.

Il calendario di accensione dei riscaldamenti dipende dalla suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche, dalla A, che comprende le aree più calde, alla F, riservata a quelle più fredde. Le date cambiano in base alla classificazione: per i Comuni in zona E, ad esempio, l’accensione è consentita dal 15 ottobre, mentre nei territori appartenenti alla zona F non sono previste limitazioni temporali. Per Palau, dunque, la stagione ordinaria del riscaldamento partirà il prossimo 1° dicembre e si concluderà il 31 marzo, nel rispetto del limite massimo di otto ore quotidiane.

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