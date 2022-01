I risultati dello screening a Palau.

Si sono concluse ieri le due giornate di screening organizzate con grande impegno dal Comune di Palau e ATS.

Tutta la giornata di venerdì 14 era dedicato all’Istituto Superiore. Nonostante i diversi proclami di sensibilizzazione messi in atto del Comune per le giornate di screening, a fronte di 295 studenti e 72 tra personale ATA e Docenti se ne sono presentati 125 tra i quali sono stati isolati 2 positivi.

Tutta la giornata di sabato 15 invece, è stata dedicata all’Istituto Comprensivo per il quale sono stati processati 290 tamponi tra i quali 5 risultati positivi. Erano attesi 276 studenti e 71 tra personale docente e ATA. I dati sono stati già trasmessi ad ATS e Regione Sardegna.

Non nasconde un po’ di rammarico il sindaco Francesco Giuseppe Manna, prendendo atto della scarsa partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico con una risposta minore del 50% ma, il dato che più lascia basiti è la bassissima partecipazione del personale docenti e ATA sia dell’Istituto Tecnico che dell’Istituto Comprensivo.

“Ricordiamo che l’Amministrazione ha preso la sofferta decisione di creare un disagio alle famiglie rimandando di una settimana la ripresa delle lezioni proprio per garantire un rientro a scuola in sicurezza e mirare alla didattica in presenza – spiega il primo cittadino – . L’assenza così imponente della componente scuola lascia basiti perché dimostra scarsa responsabilità e poca consapevolezza che il Covid colpisce indistintamente bambini e adulti. Il ringraziamento più sentito va a tutti i bambini che nonostante la paura si sono prestati allo screening fiduciosi di poter riprendere la didattica in presenza insieme a compagni di classi e maestre”.