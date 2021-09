L’iniziativa di un gruppo ambientalista a Palau.

Il gruppo ambientalista “Amici di Talmone e Cala di Trana” organizza una giornata ecologica in cui i volontari puliranno le spiagge nel comune di Palau da plastica e rifiuti. L’appuntamento è per domenica alle 9 davanti il parcheggio di Poltu Cuncatu, dove inizia il sentiero per le piscine e le spiagge di Talmone.

Luogo in cui alla tanta plastica portata dal mare si aggiungono i rifiuti dimenticati fra le rocce da tanti vacanzieri e diportisti “distratti”. Tutti possono partecipare alla giornata di pulizia delle spiagge, ognuno può dare il proprio contributo.

(Visited 97 times, 97 visits today)