Spiagge sicure a Palau, scatta il conto alla rovescia per i cavi tarozzati

A Palau c’è un bando per migliorare la sicurezza delle spiagge di Palau.

Spiagge più sicure a Palau per la stagione estiva ormai alle porte. È stato pubblicato all’albo pretorio del Comune l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di fornitura, posa in opera, manutenzione e rimozione dei cavi tarozzati per la stagione balneare 2026.

Il servizio prevede un pacchetto completo di interventi necessari a garantire la sicurezza e il decoro dello specchio acqueo, includendo la fornitura e la posa di 698 metri di nuovi cavi con relative boe, il riallineamento dei sistemi già presenti e la gestione complessiva di 3.357 metri di delimitazioni, con l’obbligo di rimozione al termine della stagione e l’esecuzione di eventuali ripristini urgenti entro 24 ore dalla richiesta della stazione appaltante.

Le spiagge.

Le operazioni interesseranno le principali spiagge del territorio, tra cui Le Saline, Isolotto–Punta Nera, Palau Vecchio, Porto Faro, La Sciumara, Baia di Nelson, Cala Inglese, Cala di Trana, Costa Serena, Porto Cuncatu e Angolo Azzurro, per un importo a base di gara di 11.800 euro. Tale somma risulta ripartita in 5.900 euro per materiali e utili d’impresa, oltre a 5.400 euro per il costo della manodopera e 500 per oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

La gara.

L’aggiudicazione, che avverrà tramite procedura telematica sul portale SardegnaCAT secondo il criterio del minor prezzo, è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dal D.Lgs. 36/2023, i quali dovranno obbligatoriamente munirsi dell’attestazione di avvenuto sopralluogo presso le aree interessate. La manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione integrale comprendente il capitolato e i modelli di domanda, dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.palau.it entro e non oltre le ore 9 del 23 marzo 2026.

