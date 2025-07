Stop al servizio Ascot, il sindaco di Palau lancia l’allarme

Il sindaco Manna contro la chiusura dell’Ascot a Palau

La sanità a Palau è di nuovo nell’occhio del ciclone, chiude l’Ascot e il sindaco Franco Manna ha lanciato un accorato appello. Non solo all’Asl della Gallura ma anche alla Regione Sardegna e alla Procura della Repubblica, denunciando il collasso del sistema sanitario locale e, in particolare, l’improvvisa sospensione del servizio Ascot (Ambulatorio straordinari di comunità territoriale). Una situazione che ha gettato nello sconforto i cittadini, già provati da anni di disservizi e carenze mediche.

Il mancato pagamento

La ragione della sospensione del presidio Ascot, che vedeva impegnate due dottoresse, sembrerebbe risiedere nel mancato pagamento degli stipendi da oltre sei mesi. Un’accusa grave che, se confermata, evidenzierebbe una profonda falla gestionale all’interno del sistema sanitario regionale. Per i residenti di Palau, questa interruzione significa perdere un punto di riferimento essenziale per l’assistenza medica, soprattutto per coloro che non hanno un medico di base assegnato.

Un “Deserto Sanitario” che si aggrava

La vicenda ASCoT è solo l’ultima tessera di un mosaico ben più ampio di criticità. Il Sindaco Manna ha parlato esplicitamente di “deserto sanitario”, un termine che ben descrive una realtà fatta di carenze croniche di personale medico e paramedico. Non è la prima volta che Palau si trova ad affrontare emergenze simili, con la guardia medica che in passato ha subito chiusure per la mancanza di turni, lasciando i cittadini senza adeguata copertura assistenziale.

Le richieste del primo cittadino

Nella sua missiva alle istituzioni, il sindaco Manna, forte del suo ruolo di autorità sanitaria locale, ha messo sul tavolo quattro richieste imprescindibili per arginare l’emergenza:

Il ripristino immediato del servizio Ascot. Una comunicazione ufficiale sulle cause del disservizio e sui tempi previsti per la sua risoluzione. L’attivazione immediata della guardia turistica, fondamentale in un periodo di alta stagione come quello attuale. L’adozione di soluzioni straordinarie per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

“La rabbia e l’indignazione dei cittadini sono palpabili”, ha dichiarato il Sindaco Manna, facendosi portavoce di una comunità che si sente sempre più abbandonata di fronte a un diritto fondamentale come quello alla salute. La palla passa ora alle istituzioni regionali e sanitarie, chiamate a dare risposte concrete e immediate per evitare che l’emergenza sanitaria di Palau si trasformi in una vera e propria crisi sociale.

