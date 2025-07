Il Falcone Borsellino, scuola di Fares e Sami, ricorda le vittime dell’incidente ad Arzachena

L’istituto Falcone e Borsellino ricorda sui social Fares e Sami, le vittime dell’incidente ad Arzachena: uno di loro frequentava la sede di Palau. “I padri e le madri non dovrebbero mai sopravvivere ai propri figli – si legge -. Sembra un’idea fondamentale, una legge di natura che troviamo facilmente scritta nel cuore di ogni persona. Ma ogni tanto la vita ci si presenta come se le mancasse il buon senso, e succede che il mondo in cui camminiamo per andare a vivere le nostre giornate ci porti via due figli. Fares e Sami ci hanno lasciati nel momento della loro vita in cui avrebbero potuto conquistare ogni vetta, ogni sogno e noi tutti ci siamo trovati persi di fronte alla nostra insuperabile fragilità”.

“Tutto l’Iss Falcone Borsellino, dirigente, docenti, personale Ata, studenti e famiglie, si stringono con affetto ai genitori di Fares e Sami, alle sorelle, ai fratelli, a tutti i loro familiari e amici nel momento più doloroso”. Dalla scuola un pensiero anche al loro giovane amico coinvolto nell’incidente. “E aspettano con ansia di poter riabbracciare Rayan, sperando di rivederlo presto”.

