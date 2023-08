Il Telegraph sceglie l’Hotel Capo d’Orso come unico in Sardegna

L’Hotel Capo d’Orso tra i migliori 10 hotel sul mare in Italia nella selezione di The Telegraph, ed è l’unico della Sardegna nella top ten. Il Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina, Il Mezzatorre di Ischia e il J.K. Place di Capri, Il San Pietro di Positano, il Santa Caterina e Le Sirenuse della Costiera Amalfitana, Il Pellicano di Porto Ercole, il Belmond Hotel Splendido di Portofino, la Masseria San Domenico Savelletri e l’Hotel Capo d’Orso di Palau.

Il quotidiano inglese The Telegraph seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell’aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque. Masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso.

L’Hotel Capo d’Orso di Palau

Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5 stelle a Palau. Si tratta del boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda. Con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua.

Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così. “L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d’Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull’acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un’etica green, questo boutique hotel offre ‘cottage’ gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l’acqua.”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui