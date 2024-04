Nuova gara pubblica per i collegamenti con La Maddalena

La Regione ha lanciato una nuova gara per la continuità territoriale nei collegamenti con le isole minori, come La Maddalena. La decisione di indire una gara pubblica unificata, che comprende anche i servizi verso le isole di San Pietro e l’Asinara, è un passo significativo verso una gestione più efficiente e mirata dei collegamenti marittimi. Il nuovo iter, caratterizzato da un budget complessivo di circa 163 milioni di euro e una durata contrattuale di sei anni, è suddiviso in tre lotti distinti, ognuno corrispondente a una specifica tratta marittima.

Il primo lotto della gara è dedicato esclusivamente ai collegamenti con l’arcipelago gallurese. La linea Palau-La Maddalena ha a disposizione un finanziamento pari a 47,968 milioni di euro. Questo lotto rappresenta un’opportunità cruciale per le compagnie di navigazione interessate a fornire un servizio efficiente e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze della comunità locale e dei turisti.

La determina a contrarre emanata dalla Regione Sardegna stima il valore della concessione per il primo lotto a 76,133 milioni di euro, evidenziando l’importanza strategica dei collegamenti con La Maddalena per il tessuto economico e sociale della regione. Fino al prossimo 30 giugno, il titolare del servizio per le tratte in oggetto resta la compagnia Delcomar, che dovrà assicurare la continuità e la qualità del servizio fino all’assegnazione definitiva dei nuovi contratti. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 27 maggio.

