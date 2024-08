Valori fuori norma nelle acque di Palau, l’attacco dell’opposizione

L’attacco dell’opposizione del Comune di Palau.

In alcune spiagge di Palau sono stati riscontrati valori fuori norma di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, secondo i prelievi effettuati dall’Arpa il 19 agosto. I consiglieri di opposizione Luca Fresu, Mario Tamponi e Davide Pirredda hanno fatto notare che, nonostante l’Arpa avesse inviato al sindaco Franco Manna la comunicazione per l’emissione di un’ordinanza temporanea di divieto di balneazione, tale ordinanza non è stata emessa. Il 22 agosto, un secondo prelievo ha confermato il rientro dei valori, e il 23 agosto l’Arpa ha comunicato al sindaco la necessità di revocare eventuali ordinanze.

I consiglieri di opposizione contestano il mancato provvedimento del sindaco, che avrebbe dovuto seguire le normative vigenti, entrate in vigore nel 2010, che non concedono al sindaco alcun potere discrezionale in caso di superamenti dei parametri. Secondo la normativa, è obbligatorio emettere l’ordinanza di divieto di balneazione e informare tempestivamente i bagnanti per proteggere la salute pubblica. I consiglieri ritengono inaccettabile che il sindaco non abbia preso i necessari provvedimenti per proteggere i bagnanti, rischiando la loro salute e non rispettando la legge.

