Il video diventato virale in rete.

“Visto che non si può lavorare, non si può andare al bar, non si può andare al ristorante, non si può andare al cinema, non si può manco passeggiare perché ti guardano tutti storti se non ti metti su maschera, scafandro e quant’altro, anche se sei lontano cinquanta chilometri”.

Le parole sono pronunciate in un video sui social da una donna con accento del nord. Nelle immagini si vede la spiaggia di Cala Trana, a Palau. Si vede il telone appoggiato sulla sabbia con sopra una felice combriccola. C’è il sole fuori. E a chi non verrebbe voglia di fare due passi, di andare a respirare l’aria di mare.

Lo stesso pensiero che deve aver fatto questo gruppetto, se non fosse che sono i giorni del coronavirus e c’è il divieto di uscire di casa. Ma niente, la tentazione di prendere una boccata d’aria è troppo forte. “Allora noi abbiamo pensato di venire qua, in questa spiaggia affollatissima per mangiare almeno stiamo al sole. Io penso che qua i virus non si propaghino”, spiega la donna nel video.

Il suo messaggio ha fatto il giro del web ed è diventato una sorta di simbolo di denuncia verso i tantissimi che sono arrivati, negli ultimi giorni, in fuga dalle zone rosse. La donna sarebbe stata identificata. Non si sa se sono previste sanzioni a suo carico.

(Visited 864 times, 864 visits today)