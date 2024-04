Ad Olbia partono i corsi gratuiti IEFP per acconciatori e ristoratori

Iscrizioni dal 15 aprile 2024.

A chi sono rivolti?

I percorsi IEFP sono percorsi di istruzione e formazione professionale dedicati ai ragazzi, residenti o domiciliati in Sardegna, di età compresa tra i 13 e i 17 anni (non compiuti al 14 settembre 2024), che conseguiranno la licenza media entro luglio 2024. I due percorsi organizzati da Formatica Scarl con sede in Viale Basa 5/9 per i quali sarà possibile presentare iscrizione sono: Operatore del benessere – acconciatore e Operatore della ristorazione preparazione alimenti e allestimento piatti.

Cosa si studia in un corso di acconciatore?

Il percorso IeFP per Operatore del benessere – acconciatore è ormai alla sua quarta edizione ed è caratterizzato da una forte componente pratica. Fin dal primo anno di attività, oltre alle materie relative al recupero di competenze di base, si svolgeranno le materie professionalizzanti: acconciatura e messa in piega, taglio, femminile e maschile, e colorazione cosmetica. La peculiarità di questo percorso è rappresentata inoltre dall’attivazione di laboratori tematici: armocromia, consulenza d’immagine, laboratorio di fotografia, manga e cosplayer e makeup base.

La novità.

La “new entry” è invece rappresentata dalla figura di Operatore della Ristorazione. La particolarità di questo percorso è rappresentata dal coinvolgimento di chef stellati nell’organizzazione di masterclasses, momenti di alta formazione specifica per permettere ai ragazzi, imparate le basi, di sviluppare le proprie competenze e farne tesoro nel momento in cui troveranno lavoro. I laboratori tematici sono i seguenti: “scrivere, comunicare e fotografare il cibo”, “cucina stellata”, “pasticceria sarda” e “osteria contemporanea”.

Quali sono gli sbocchi?

Entrambi rilasciano una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro, oltre a fornire la possibilità di riprendere il cammino scolastico tradizionale dalla quarta superiore, oppure l’iscrizione a una quarta annualità IeFP. La durata dei corsi è di tre anni: 2970 ore totali, 990 per ogni annualità, articolandosi in un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con rilascio della certificazione delle competenze e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di qualifica professionale. I percorsi prevedono 1237 ore di Sperimentazione Duale, di cui 990 di alternanza rafforzata, quindi stage in aziende del territorio, oltre a ore di formazione teorica e laboratoriale presenti sin dal primo anno.

Come si studia?

Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente dall’agenzia formativa. Inoltre a disposizione di ogni allievo un tablet, ricorrendo quindi ad una didattica fortemente digitalizzata. In continuità a quanto già attivato sui corsi già in aula, come elemento caratterizzante del centro di formazione, verranno sviluppati laboratori sull’educazione sessuale, sul contrasto al bullismo, esperienze immersive di realtà virtuale e infine ore dedicate al tema dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacenti. Oltre ai docenti in aula sarà presente un tutor che seguirà tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi anche con i genitori.

Come iscriversi?

Le iscrizioni si effettuano tramite il portale SIL Sardegna dal 15 aprile al link https https://www.sardegnalavoro.it/. In questa seconda fase le iscrizioni sono dedicate oltre a chi frequenta la classe terza delle scuole medie, anche a chi si trova in dispersione scolastica, ovvero a chi già frequenta una scuola superiore e intende cambiare percorso formativo di studi. I posti sono limitati!

Dubbi o domande?

Per informazioni e orientamento ai corsi è possibile contattare la coordinatrice Federica Degortes all’indirizzo formazionesardegna@formatica.it, oppure al numero 351-6770215. E’ inoltre possibile fissare un appuntamento per poter procedere all’iscrizione nella sede di Viale Basa 5/9. Info sul sito www.istruzionetriennale.it/project/iefp-acconciatura-olbia/

