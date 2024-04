AlbergatorePro tour è l’evento formativo degli albergatori a Olbia.

Grande partecipazione all’AlbergatorePro tour, l’evento formativo che si terrà all’Hotel Felix di Olbia, in via Aldo Moro n. 333, giovedì 11 aprile. Sono disponibili gli ultimi posti per poter partecipare alla giornata, completamente gratuita e aperta a tutti gli operatori del settore.

AlbergatorePro tour è un evento che fa parte di un ciclo di occasioni formative a cura della Pro Loco di Santa Teresa Gallura. Si comincia alle ore 9 con la formazione, con i professionisti della società AlbergatorePro tour, che rappresenta la più grande community italiana di albergatori professionisti.

L’obiettivo generale è quello di migliorare i risultati professionali e la vita professionale degli albergatori del territorio, attraverso un percorso formativo basato sulla condivisione. Durante la giornata formativa si condivideranno strategie e case history di successo direttamente sul territorio. L’evento sarà anche un’occasione per conoscersi e confrontasi.

Un evento importante per la Gallura.

Si prospetta una grande stagione quella dell’estate 2024. E’ quasi tutto esaurito nelle circa 5mila strutture ricettive presenti in Sardegna, secondo i modelli previsionali basati sui dati di acquisto raccolti in tempo reale dai software gestionali ed elaborati dal data center di AlbergatorePro.

Al 20 marzo, il 35% delle camere d’albergo era già prenotato per la stagione estiva, contro il 20% della stessa data del 2023. Tuttavia, le tariffe giornaliere delle strutture sono aumentate del 7% rispetto all’anno precedente.

Anche di questo si parlerà giovedì 11 aprile alle 9 presso l’Hotel Felix di Olbia durante un evento gratuito aperto a tutti gli operatori del settore ricettivo. L’incontro è organizzato da AlbergatorePro, società di consulenza e formazione con una community di oltre diecimila albergatori, e fa parte di un ciclo di occasioni formative promosse dalla Pro Loco di Santa Teresa Gallura. L’obiettivo specifico dell’evento è stimolare il confronto su strategie e casi di successo legati al territorio.

I relatori.

Interverranno: Gian Marco Montanari (CEO e Co- founder di AlbergatoriPro) che illustrerà i fattori chiave per impostare la strategia di marketing e Daniele Sarti (CEO e Co- founder di AlbergatoriPro) che approfondirà il tema dell’intelligenza artificiale in hotel.

Come partecipare.

Per saperne di più potete consultare l’articolo completo sul tema al https://www.galluraoggi.it/olbia/evento-albergatore-pro-olbia-formazione-25-marzo-2024/

Per iscriversi all’evento invece potete visitare la pagina di AlbergatorePro tour al https://info.albergatorepro.com/olbia/

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui