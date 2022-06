Li produce un’azienda di Calangianus.

E’ possibile riciclare gli scarti del sughero per ottenere dei graziosi packaging ecologici, per confezionare i propri prodotti nel rispetto assoluto dell’ambiente. L’idea innovativa è venuta ai Pasella, noti imprenditori di Calangianus, leader da 50 anni con la loro azienda Artigianato Pasella e 13 negozi in gran parte della Gallura.

Il progetto, rivolto a differenti target di produttori, è nato durante la pandemia, con l’obiettivo di dare una nuova vita agli scarti di produzione del sughero e incentivare le aziende ad abbandonare la plastica per il packaging dei loro prodotti.

Il risultato finale della lavorazione degli scarti, per realizzare le confezioni, è un prodotto esteticamente bello, che può essere ulteriormente riciclato dall’acquirente finale per altri utilizzi. “Noi di Artigianato Pasella siamo sempre stati attenti all’ambiente – racconta Giovanni Pasella, figlio di Domenico, titolari dell’azienda – e abbiamo sempre riciclato il sughero per realizzare altri prodotti che vendiamo nei nostri punti vendita. Così ci siamo chiesti perché non proporre una nuova idea di transizione ecologica, così le aziende più attente all’ambiente possano sostituire la plastica?”.

L’idea di Artigianato Pasella si è rivelata un successo e, infatti, sono già tanti i clienti affezionati anche dall’estero che hanno sposato il progetto, acquistando i packaging per confezionare i loro prodotti. Dai cosmetici, alle candele, fino ai prodotti di pasticceria. Sono questi i mercati che hanno scelto di abbandonare la plastica a favore del sughero, un prodotto autoctono che non solo non inquina, ma fa anche bene all’ambiente.

L’intento di salvare l’ambiente si coniuga con quello di promozione locale, attraverso la natura e l’artigianato sardo. “E’ bello valorizzare le cose migliori che abbiamo nella nostra isola e che ci offre la natura – dichiara Pasella -, diffondendo il prodotto sardo. La nostra idea è anche quella di fare un ulteriore investimento e riutilizzare anche i tappi usati, ma bisogna superare quelle problematiche burocratiche che lo considerano un rifiuto”. Il sito web dell’azienda, dove è possibile contattare i produttori è www.artigianatopasella.com.