Il Centro commerciale Olbia Mare diventa a colori.

Sabato 1°giugno alle ore 18 presso la piazza fontana del Centro Commerciale Olbia Mare gestito da Nhood si terrà l’evento “Olbia a colori” nato dalla collaborazione con le Associazioni “Sunugal Associazione dei Senegalesi Olbia-Tempio” e “Anolf Sardegna” e la partecipazione dell’Avis di Olbia.

Racconti, musica e abiti tradizionali della comunità senegalese di Olbia animeranno il Centro Commerciale Olbia Mare dalle 18:00 alle 20:00, con l’obiettivo di far conoscere l’Associazione che, con i suoi progetti, accoglie e supporta la comunità senegalese in arrivo in città.

Un pomeriggio di Cultura – quella tradizionale Senagalese -, arricchita dalle voci di tutte le persone che, arrivate a Olbia dal Senegal, qui sono state accolte, hanno trovato un nuovo luogo di vita da chiamare “casa” e in cui hanno trovato nuove prospettive lavorative.

Storie di positività e inclusione che dimostrano che insieme si può fare tanto e vivere meglio.

Con iniziative come questa in Sardegna, Nhood prosegue il suo impegno nel potenziare la relazione con i territori in cui opera, insieme ai tanti servizi erogati, inclusa una ricca proposta commerciale. Nhood abbraccia e fa propria la strategia delle 3P, che massimizza tre distinte direttrici – generare un impatto positivo perl Pianeta, le Persone e la Prosperità -, garantendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

“La nostra missione è quella di essere cittadini del mondo. Impegniamo competenze, professionalità e buone pratiche per migliorare la vita delle persone che ci visitano, così da rendere i luoghi che gestiamo più sani, più funzionali e quindi più felici” dichiara Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali gestiti da Nhood in Sardegna.

Vi aspettiamo al Centro Commerciale Olbia Mare!

