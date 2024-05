Intervento al porto di Olbia per un minorenne aggrappato a un camion

Stava cercando di imbarcarsi a Olbia aggrappato a un camion, il personale dell’Authority ha scovato un minorenne al porto. L’intervento è scattato ieri sera durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia-Isola Bianca. Sono stati gli agenti della Security dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna a notare il giovanissimo.

Dovrebbe trattarsi di un ragazzino di origini tunisine. Era aggrappato al pianale di un camion e tentava di passare il varco di accesso all’area sterile per poi imbarcarsi per Livorno. Il giovane non aveva con sé i documenti e dal personale dell’Authority è passato agli agenti della Polizia di frontiera.

