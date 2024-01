Domenica 21 gennaio il derby tra Olbia e Torres su Rai2

La grande sfida del Nord Sardegna in Serie C arriva su Rai2: tutta Italia potrà assistere al derby tra Olbia e Torres. “Ancora una volta Rai 2 ospita le Serie C NOW e lo farà con la diretta del derby sardo tra Torres e Olbia – annunciano dal sito della LegaPro -. Fischio d’inizio, del match valido per la terza giornata di ritorno del girone B, in programma per domenica 21 gennaio 2024, ore 16”. La Torres è seconda in classifica che cerca di tenere il passo della capolista Cesena. Ma l’Olbia è penultima e deve cercare col derby le forze per trovare punti preziosi.

“Sarà il terzo appuntamento, targato Serie C NOW, che verrà trasmesso in diretta su Rai 2 di domenica pomeriggio, dimostrazione di crescita e visibilità di un campionato che attira milioni di tifosi, coinvolgendo 60 città italiane e 18 diverse regioni”.

“Lega Pro e Rai ancora insieme nella stagione sportiva 2023/2024 per una straordinaria vetrina sulla Serie C NOW, sempre in diretta su Sky ed in streaming su NOW, per alimentare la passione ed il seguito in termini di pubblico”.

