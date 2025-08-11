Nasce Rocca Beach Experience, oasi di lusso a Baja Sardinia

A Baja Sardinia nasce il Rocca Beach Experience.

In un’estate che sta premiando la Sardegna del nord con numeri importanti di presenze e nuove aspettative di qualità, nasce a Baja Sardinia una realtà capace di unire accoglienza, gusto e bellezza naturale: si chiama Rocca Beach Experience ed è molto più di un semplice stabilimento balneare o ristorante.

Il progetto, nato quest’anno, raccoglie l’eredità del celebre Rocca Beach Restaurant, già noto in tutta la Costa Smeralda per la sua cucina mediterranea a base di pesce freschissimo, e la potenzia con una nuova anima contemporanea: il Rocca Beach Club, uno spazio fronte mare dedicato a chi cerca relax, atmosfera e servizi esclusivi in riva al mare.

Dal pranzo fino a tarda sera, gli ospiti possono vivere una giornata completa tra lounge, musica e alta ristorazione, con possibilità di arrivo sia da terra che dal mare, grazie a un comodo servizio di tenderaggio. Il giardino fronte mare, allestito con lettini, cabane panoramiche e zone cocktail, offre un contesto riservato ma vivo, dove godersi il sole e il tramonto, accompagnati da cocktail, snack e DJ set pomeridiani. “Non vendiamo solo cibo o spiaggia: offriamo un’esperienza completa, elegante ma accessibile, pensata per chi ama la qualità”, raccontano i promotori del progetto.

Il ristorante Rocca Beach, aperto tutti i giorni dalle 12 alle 24, punta su una cucina mediterranea raffinata, con piatti nazionali e internazionali rivisitati dagli chef, e una selezione di crudités, pescato locale e crostacei vivi, presentati in eleganti vetrine con aragoste e astici. Completano l’offerta oltre 200 etichette di vini nazionali e internazionali, selezionate con cura per esaltare ogni piatto.

Nel frattempo, il Beach Club, attivo dalle 11 alle 21, propone servizi di spiaggia premium, una carta snack leggera e gourmet, e zone dedicate al benessere, come l’area massaggi e una piccola gym fronte mare. Il tutto immerso in una cornice naturale fresca e ventilata, dove la scogliera protegge dal caldo e regala viste e tramonti mozzafiato.

La struttura si presta anche a momenti speciali: eventi privati, matrimoni al tramonto, proposte romantiche, con allestimenti personalizzati, petali, candele e sorprese scenografiche che rendono indimenticabile ogni occasione.

Rocca Beach Experience è la nuova proposta dell’estate gallurese per chi cerca un’oasi di qualità a pochi passi dal mare, dove ogni dettaglio – dal piatto al cuscino sulla cabana – racconta un’idea precisa di eleganza e accoglienza. Una destinazione d’emozione, da vivere fino all’ultimo raggio di sole.

