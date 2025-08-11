Paura per Amos Bocelli in vacanza a Porto Cervo.

Un accesso notturno al Pronto Soccorso di Olbia ha visto protagonista Amos Bocelli, 30 anni, figlio maggiore del tenore Andrea Bocelli. Il giovane, ingegnere e unico della famiglia a non aver intrapreso la carriera musicale, era in vacanza in Costa Smeralda quando, dopo aver consumato un panino in un chiosco di Porto Cervo, ha iniziato ad accusare forti dolori addominali e nausea.

Il malessere, inizialmente sottovalutato, ha assunto contorni più preoccupanti nelle ore successive, spingendo il padre ad accompagnarlo personalmente all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’episodio è avvenuto in un contesto in cui, dopo recenti e gravi casi di intossicazione alimentare in Sardegna e nel resto d’Italia, anche un disturbo improvviso può destare allerta.

Giunti in ospedale, Amos è stato preso in carico con tempestività dal personale sanitario del dipartimento di urgenza ed emergenza. L’accoglienza, descritta come impeccabile, ha consentito di affrontare rapidamente la situazione. Andrea Bocelli, in attesa dell’esito degli esami, ha intrattenuto conversazioni cordiali con medici, infermieri e altri pazienti, contribuendo a mantenere un clima disteso.

Gli approfondimenti diagnostici hanno escluso complicazioni gravi o collegamenti con casi recenti di botulino. Si è trattato, secondo i sanitari, di un disturbo passeggero, risolto in poche ore senza necessità di ulteriori interventi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui