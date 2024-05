Si intitola “La vita non uccide” l’EP di Lil Jolie, una delle allieve più apprezzate dell’ultima edizione di “Amici”. Originaria di Caserta ma milanese di adozione, è arrivata alla fase finale del programma televisivo mettendosi in gioco e richiamando una folta schiera di seguaci amanti della sua musica.

“La vita non uccide” è un inno al vivere la vita in tutte le sue sfumature, perché nessuna emozione è sbagliata o è inferiore a un’altra, se si vivono veramente. L’Ep si apre con l’omonimo brano da cui prende il titolo l’intero progetto. Questa prima traccia è uno storytelling della vita dell’artista, un invito a ricordarsi sempre che prima poi le cose belle arrivano.

Domenica 2 giugno alle ore 18:00 presso la piazzetta eventi al primo piano, il Centro Commerciale Olbia Mare ospiterà il firmacopie della cantante che incontrerà i fan, firmerà le copie del suo album e si esibirà in un minilive.

Unica tappa in Sardegna sarà un appuntamento assolutamente imperdibile. Un motivo in più per recarsi presso il Centro Commerciale Olbia Mare!

“Dopo anni di limitazioni siamo felici di tornare ad ospitare eventi importanti con i beniamini più amati da tutti i nostri visitatori. In Nhood pensiamo che i Centri Commerciali non siano più semplicemente contenitori per lo shopping, bensì autentici luoghi di vita, spazi capaci di generare piazze di incontro e benessere. Per questo siamo sempre impegnati, tra i nostri servizi, a garantire progetti di animazione in risposta ai desideri dei nostri visitatori” dichiara Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali gestiti da Nhood in Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui