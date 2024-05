UniOlbia amplia la sua offerta: avviati i lavori per le nuove aule

Le nuove aule per Infermieristica e Innovazione di UniOlbia

UniOlbia ha annunciato l’avvio dei lavori per le aule di infermieristica e innovazione. Al termine, la città ospiterà tre diversi corsi di laurea, per arricchire la proposta formativa. Fondamentale il supporto dell’Università degli Studi di Sassari e del Mater Olbia.

Il corso di laurea in infermieristica

Il Mater Olbia, partner del consorzio universitario, ha avviato i lavori per la realizzazione degli spazi che accoglieranno il corso di laurea in Infermieristica. Questi interessano la palazzina, disposta su più livelli, affacciata sulla foce del Padrongianus. Le operazioni in corso hanno lo scopo di facilitare l’ingresso alla struttura e di avere maggiore verde a disposizione. I posti per frequentare le lezioni saranno quasi 270. Il termine dei lavori è previsto per la fine dell’estate 2024 e UniOlbia si occuperà di rendere la struttura operativa e funzionante.

Il corso di laurea in Infermieristica sarà ufficializzato dall’Università di Sassari alla fine del mese maggio. Le lezioni cominceranno a ottobre 2024 e le iscrizioni verranno aperte a luglio. Si tratta di un traguardo importante per Olbia, perché è la prima volta che un corso di laurea in medicina si tiene al di fuori di Sassari.

Un’altra sezione della palazzina sarà occupata dagli uffici del nuovo Dipartimento di Innovazione. Questo è stato voluto dall’Università di Sassari proprio a Olbia, perché ritenuta innovativa e caratterizzata da un dinamico e tecnologico tessuto imprenditoriale. La struttura ospiterà provvisoriamente anche le aule del Dipartimento di Innovazione, la cui sede ufficiale, però, troverà posto nel distretto consortile cittadino. La struttura, nella Pte del Cipnes, è in fase di ultimazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui