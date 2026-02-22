A Olbia la scuola del futuro con spazi creativi e hi-tech

La scuola del futuro a Olbia.

Non è solo il mare cristallino o il clima mite a convincere i professionisti dell’educazione internazionale a trasferirsi nel cuore della Gallura. C’è una nuova visione educativa che sta trasformando Olbia in un polo d’attrazione per talenti globali: un modello che mette al centro l’innovazione, il benessere e la collaborazione tra docenti d’eccellenza.

Alla Sardinia International School, la qualità dell’istruzione parte dalla qualità dei suoi insegnanti. A guidare questa visione è il CEO Tony Chan, che ha consolidato una leadership orientata all’eccellenza internazionale grazie all’esperienza maturata in due delle scuole più prestigiose del Regno Unito: la Stowe School e la The King’s School di Canterbury. Oggi, nel cuore della Sardegna, Tony applica elevati standard internazionali per plasmare il futuro della nostra scuola.

“Non cerchiamo semplici insegnanti, ma mentori ispirati,” spiega Tony Chan. “Investiamo risorse significative per attrarre esperti che portino una mentalità aperta al mondo. Si è creato così un ambiente stimolante dove i migliori educatori sono entusiasti di crescere professionalmente in un contesto d’élite.”

Ambienti progettati per l’eccellenza

L’architettura della scuola riflette questa filosofia. Gli spazi sono flessibili e pronti a trasformarsi per favorire la libertà di insegnamento:

Ali accademiche: con pareti mobili per unire le classi in progetti comuni.

con pareti mobili per unire le classi in progetti comuni. La Classe di Vetro: uno spazio trasparente dedicato alla collaborazione.

uno spazio trasparente dedicato alla collaborazione. Laboratorio di Scienze e Hub Tecnologico: un’area moderna attrezzata per la scoperta scientifica e la robotica.

un’area moderna attrezzata per la scoperta scientifica e la robotica. Padiglioni Creativi : accoglienti casette immerse nel giardino, ideali per teatro, musica, danza e attività di benessere.

: accoglienti casette immerse nel giardino, ideali per teatro, musica, danza e attività di benessere. Apprendimento all’aria aperta: un grande tavolo comune nel cuore del campus per fare lezione immersi nella natura, sfruttando il clima sardo.

Strutture sportive ad alte prestazioni

L’eccellenza alla Sardinia International School passa anche attraverso lo sport. La scuola offre strutture di alto livello progettate per favorire il benessere fisico e la competizione agonistica:

Campo da calcio e campi polivalenti: dotati di superfici professionali in gomma EPDM di ultima generazione ed erba sintetica all’avanguardia.

“Lo sport è una parte fondamentale del nostro percorso educativo,” afferma Tony Chan. “Strutture di alta qualità permettono ai nostri studenti di sviluppare disciplina e spirito di squadra in un ambiente professionale e sicuro.”

Risultati che si leggono sui volti

L’investimento nel capitale umano e nelle infrastrutture genera risultati tangibili. Ogni mattina, la conferma arriva dai sorrisi degli studenti, dai loro straordinari progressi accademici e dalla velocità con cui, già dopo pochi mesi, si dimostrano aperti a nuove idee e culture.

Iscrizioni aperte e prospettive future

La scuola accetta iscrizioni per il nuovo Anno Accademico 2026–2027 per alunni dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria di primo grado). È già in fase di pianificazione l’estensione del ciclo con l’apertura della Scuola Secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2027/28.

Info e Contatti: 📞 +39 393 018 4440 | 📧 admissions@sischool.com

📍 Geovillage, Olbia | 🌐 www.sischool.com

La scuola del futuro è nel cuore della Gallura! 🌍📍

Perché i migliori insegnanti del mondo scelgono Olbia? Abbiamo visitato la @sardinia.international.school per scoprire un modello educativo che unisce standard internazionali, sport di alto livello e spazi immersi nella natura. 📚✨

Dalle aule hi-tech ai padiglioni creativi: qui l’eccellenza non ha confini. 🎓

📌 Iscrizioni aperte per l’Anno Accademico 2026-2027 (dai 6 ai 14 anni).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui