Un corso per esperti di intelligenza artificiale e linguaggi di programmazione per l’AI, l’IFTS ad Olbia.

Open day Mercoledì 23 luglio in Viale Basa.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna e progettata da Formatica Scarl per un’utenza fino ai 35 anni di età. Iscrizioni aperte fino al 31 luglio.

Il progetto MIND – Machine Intelligence & Data, nasce per formare figure professionali in grado di affrontare le sfide dell’Intelligenza Artificiale e della gestione dei Big Data, rispondendo a un’esigenza concreta e urgente del mercato del lavoro.

MIND propone un percorso integrato, progettato in stretta collaborazione tra organismi formativi come scuole, Università e imprese del territorio, con l’obiettivo di formare figure professionali oggi difficilmente reperibili sul mercato del lavoro, soprattutto in ambito informatico e tecnologico.

La partnership è costituita dall’agenzia Formatica Scarl che opera sul territorio olbiese da ormai oltre dieci anni, l’Università degli Studi di Cagliari alla sua seconda partecipazione al partenariato, nello specifico il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, dall’ Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione Costa Smeralda e dall’impresa Cobryx s.r.l.

Il corso IFTS (acronimo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) è riservato agli Under 35, che siano in possesso del diploma di maturità o di un diploma professionale di Tecnico.

Il corso si svolgerà nell’arco di un anno, per un totale di 990 ore delle quali il 50% in azienda, sotto forma di stage formativo.

Docenti universitari ed esperti di settore saranno i formatori dell’IFTS proposto. Al termine del percorso i partecipanti, superato un esame finale, conseguiranno la qualifica europea 4EQF, spendibile nel mercato del lavoro e riconosciuta a livello continentale. Il focus sarà l’intelligenza artificiale, le machine learning, la data science, i linguaggi di programmazione per l’AI, big data e GPT. Completano il quadro: la possibilità di utilizzare di dispositivi immersivi (es. Meta Quest 3), le simulazioni in ambienti di sviluppo reali, i laboratori didattici con tecniche di prompt engineering e la progettazione di esperienze basate sull’AI generativa.

Il progetto MIND rappresenta un momento di svolta, grazie ai suoi numerosi elementi di innovazione, spiega Laura Loffredo, referente di Formatica Scarl per la Sardegna, sia nei contenuti che nella struttura, ma soprattutto per le modalità di attuazione. I temi affrontati sono ambiti in continua evoluzione, raramente inclusi nei percorsi di formazione professionale, e ancor oggi solo marginalmente presenti nei corsi universitari tradizionali.

Il progetto permetterà ai partecipanti di acquisire competenze avanzate nei settori più richiesti dal mercato del lavoro attuale: data science, machine learning, intelligenza artificiale e programmazione Python. Questi contenuti formativi sono immediatamente spendibili, e mirano sia all’inserimento in imprese strutturate sia alla creazione di profili autonomi in grado di sviluppare soluzioni proprie.

Le candidature al corso IFTS di Olbia sono possibili attraverso il Sistema di acquisizione delle iscrizioni disponibile sul Portale Sardegna Lavoro, https://www.sardegnalavoro.it/, al quale si dovrà accedere con TS-CNS o SPID.

Ognuno potrà presentare un’unica Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) per uno dei percorsi formativi entro le ore 12.00 del 31 luglio 2025. Importante è inserire il codice giusto: CODICE PERCORSO 2025RTS25089404_010775 “Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche”. Il percorso è a numero chiuso: soli 18 posti!

Per informazioni sul corso e supporto per le iscrizioni Mercoledì 23 luglio si terrà un Open Day nella sede di Formatica in Viale Basa 5/9 alle ore 11.00. In alternativa è possibile contattare l’agenzia al numero 351-3995125 e alla mail formazionesardegna@formatica.it; oppure: recarsi presso gli uffici di Viale Basa 5/9, futura sede del corso, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Per gli allievi inoltre sono previste le indennità di viaggio quantificate sulla base delle tariffe relative ai servizi automobilistici extraurbani forniti dalla società ARST e un’indennità di frequenza fino ad un massimo di € 640,00.

