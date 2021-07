Sogliole in marinata, un secondo piatto gustoso e leggero

Le sogliole in marinata sono un secondo piatto gustoso e leggero da preparare. Sono perfette da servire come secondo piatto nei giorni di festa o da preparare per una cena gustosa in famiglia.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

1,2 kg di sogliole

farina

olio di oliva, per friggere

di oliva, per friggere 2 dl di aceto di vino

di vino 1/2 bicchiere di sapa

1 spicchio di aglio tritato

tritato 2 foglie di alloro

20 grammi di pinoli

4 grani di pepe

sale

La ricetta.

Svuotate le sogliole delle interiora e togliete la pelle (più scura), incidendo vicino alla coda e, muniti di uno straccetto, strappandola con decisione fino alla testa.

Recuperate i filetti, togliendo la lisca centrale; passateli nella farina e friggeteli in padella, nell’olio abbondante. Girateli più volte per dorarli uniformemente, poi toglieteli dal grasso e asciugateli con fogli di carta assorbente.

Irrorate di sale e depositateli sul fondo di un tegame capace. Intanto, per preparare la marinatura, scaldate su fiamma docile l’aceto, nel quale aggiungete, per aromatizzarlo, l’aglio tritato, le foglie di alloro, la sapa, i pinoli e i grani di pepe.

Appena l’aceto bolle, versatelo sopra i filetti di sogliola e quel tegame ponetelo per qualche minuto sul fuoco, perché sobbollano assieme. Spegnete la fiamma, coperchiate e lasciate raffreddare e insaporire per un giorno intero.

Servite le sogliole fredde, profumate e gustosissime.

