Zuppa di grano cotto (de trigu cottu), simbolo di prosperità e salute

La ricetta della Zuppa di Grano cotto.

Fin dall’antichità, il grano rappresenta un alimento basilare, la sua coltivazione affonda le origini nei millenni, ed è da sempre considerato “simbolo di fertilità“. Per questo motivo, secondo la tradizione, il grano cotto viene offerto come augurio di “prosperità e salute“.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

800 grammi di grano

250 grammi di lardo (o pancetta )

(o ) 300 grammi di finocchietto selvatico

300 grammi di latte

1 cipolla tritata

tritata 1 ciuffetto di prezzemolo tritato

tritato 1 spicchio di aglio tritato

tritato 1 mestolo di conserva di pomodoro, concentrata

di pomodoro, concentrata sale

La ricetta.

Dopo aver bagnato i chicchi di grano, metteteli in un sacchetto di iuta e sfregateli bene, per togliere le impurità e la pellicine. Pulite e lavate i finocchietti, poi riduceteli a pezzetti. Quindi, fate bollire il grano in abbondante acqua salata per circa 10 minuti.

A parte, in una pentola di terracotta, soffriggete nel lardo pestato, il trito di aglio, cipolla e prezzemolo; versate circa 1 litro e mezzo di acqua insieme alla conserva di pomodoro; mescolate più volte e lasciate cuocere per 20 minuti. Appena sobbolle, unite il grano e i pezzetti di finocchietto, regolate di sale, coperchiate e terminate la cottura (almeno 3 ore).

Dieci minuti prima di togliere dal fuoco, versate il latte, mescolate ancora, poi servite, badando che la zuppa arrivi in tavola calda e fumante. Fate attenzione che i chicchi di grano siano rimasti interi.

