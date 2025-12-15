Nuove condotte, lavori di Abbanoa: possibili disagi a San Teodoro

I lavori di Abbanoa a San Teodoro.

Nell’ambito dei lavori sulle reti idriche in corso a San Teodoro, giovedì 18 dicembre, i tecnici di Abbanoa procederanno con il collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta realizzata in via Di Lu Pitrali.

Per l’esecuzione dei lavori si renderà necessario interrompere l’erogazione nelle vie del paese Di Lu Pitrali, Di La Tanca, Di Lu Ferru, Molara e Mannironi dalle 8 fino alle 13: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui