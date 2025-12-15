Donna scomparsa a Olbia, il sangue umano sull’auto potrebbe essere di Rosa

Le indagini sull’omicidio di Rosa Bechere.

È umano il sangue trovato sull’auto della coppia indagata per la scomparsa di Rosa Bechere a Olbia. Oggi sono arrivati gli esiti delle tracce ematiche trovate dal Ris di Cagliari sul sedile anteriore dell’auto di Giorgio Beccu, indagato con la compagna Maria Giovanna Meloni per la donna scomparsa nel nulla il 25 novembre 2022.

Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, oggi sono arrivati gli esiti delle analisi sulla tracce di sangue trovate con il luminol nel corso dell’ultimo sopralluogo che aveva interessato la casa di Olbia dei due indagati e quella di campagna. L’auto è la Fiat Punto parcheggiata in via Aretino, sul lungomare della città, nel quartiere Sacra Famiglia. Tuttavia ancora non si sa se appartengono alla Bechere, poiché occorrono ulteriori approfondimenti.

I due indagati continuano a ribadirsi innocenti e di non c’entrare nulla con la sparizione della 60enne, compagna di Davide Iannelli, condannato all’ergastolo per aver ucciso il vicino di casa, Toni Cozzolino nel 2022. La coppia è indagata per omicidio e occultamento di cadavere. L’ipotesi accusatoria è che abbiano ucciso Rosa Bechere per soldi, dopo essere stata stordita da dosi massicce di sedativo.

