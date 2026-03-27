Lavori di Abbanoa sulle reti idriche: possibili disagi con l’acqua a San Teodoro

I lavori di Abbanoa a San Teodoro.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di San Teodoro, per la giornata di martedì 31 marzo i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento della nuova condotta realizzata in via Rinaggiu. I lavori devono essere eseguiti con la rete idrica vuota e non operativa. Si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto l’abitato di San Teodoro dalle 8 fino alle 18 circa: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni.

Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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