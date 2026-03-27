Golfo Aranci, nasce l’”Accademia del Mare e della Pesca Tradizionale”

A Golfo Aranci un protocollo d’intesa per istituire “L’Accademia del mare e della Pesca”.

Il Comune di Golfo Aranci e il Consorzio dei Pescatori hanno siglato un protocollo d’intesa per la nascita dell’Accademia del Mare e della Pesca Tradizionale. L’iniziativa mira a tutelare e tramandare alle nuove generazioni l’antico patrimonio di conoscenze della pesca professionale locale. L’accordo è stato formalizzato in Municipio dal sindaco Giuseppe Fasolino, dall’assessore Manuel Derosas e dal presidente del Consorzio, Andrea Viola.

LEGGI ANCHE: Golfo Aranci, intesa per tramandare l’arte della pesca ai giovani

Il protocollo d’intesa.

Il territorio di Golfo Aranci è da sempre profondamente legato al mare. Oggi, tuttavia, il comparto della pesca professionale attraversa una fase critica: gli operatori attivi sono in progressiva diminuzione e con loro rischiano di andare perdute competenze, tecniche e tradizioni radicate nella cultura locale. Per rispondere a questa sfida, le due istituzioni hanno scelto di unire le forze.

Il modello formativo prevede un affiancamento diretto in mare con pescatori professionisti che opereranno come tutor e maestri di pesca, affiancato da una formazione teorica su normativa, biologia marina, sostenibilità e sicurezza. I percorsi formativi avranno una durata indicativa tra i 6 e i 12 mesi.

L’obiettivo.

L’obiettivo non è soltanto tecnico: l’accademia intende valorizzare la pesca tradizionale come risorsa culturale e turistica del territorio golfarancino, favorendo al contempo lo sviluppo di filiere corte e la vendita diretta del prodotto ittico locale. Il Comune ha riconosciuto formalmente il progetto come iniziativa di interesse pubblico e si è impegnato a sostenerne l’avvio nei limiti delle disponibilità di bilancio, a valutare la messa a disposizione di spazi comunali idonei e a supportare l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Il consorzio.

Il Consorzio dei Pescatori coordinerà le attività formative, garantirà la presenza di maestri di pesca esperti e predisporrà il regolamento interno dell’Accademia. In prospettiva, le aree demaniali marittime in concessione al Consorzio potranno essere utilizzate anche per eventi promozionali e manifestazioni pubbliche, in coordinamento con il Comune e le autorità competenti.

Il protocollo guarda anche oltre la formazione. Le parti si sono impegnate a valutare iniziative congiunte di promozione del prodotto ittico locale, tra cui l’avvio di un Mercato del Pesce, che verrà regolamentato da un successivo accordo specifico tra tutti i soggetti coinvolti.

Potrà essere istituito un Comitato di Coordinamento misto — con rappresentanti del Comune e del Consorzio — con funzioni consultive e di indirizzo strategico sulle attività formative e promozionali.

Il protocollo ha durata triennale ed è rinnovabile per accordo tra le parti. Non comporta obblighi finanziari immediati, ma getta le basi per una collaborazione strutturata capace di intercettare risorse pubbliche e private a supporto della comunità marinara di Golfo Aranci.

«Un passo concreto per preservare l’identità marinara del nostro territorio e aprire nuove opportunità ai giovani che vogliono intraprendere il mestiere del pescatore. L’Accademia formerà i pescatori di domani affiancandoli a quelli di oggi — i maestri di mare — trasmettendo non solo le tecniche del mestiere, ma anche il rispetto per l’ambiente marino e la consapevolezza del ruolo che la pesca tradizionale gioca nell’ecosistema sociale ed economico della nostra comunità. Una spinta decisiva anche nella direzione di realizzare il Mercato del Pesce per cui abbiamo ottenuto un finanziamento» ha commentato il Sindaco Fasolino

«Questa iniziativa rappresenta un importante passo di continuità con le azioni già intraprese a sostegno della pesca a Golfo Aranci e, al tempo stesso, apre nuove e concrete prospettive di sviluppo per il settore. L’Amministrazione comunale, pienamente consapevole delle difficoltà che il settore ha dovuto affrontare negli ultimi anni, conferma il proprio impegno concreto e la massima attenzione al tema. Metteremo in campo tutti gli strumenti disponibili per sostenere le imprese della pesca e accompagnarle con determinazione nel superamento delle criticità attuali, guardando con fiducia al futuro.» ha dichiarato l’Assessore Manuel Derosas

Il Presidente del Consorzio Andrea Viola: “ringrazio il Sindaco e il Delegato alla pesca per l’entusiasmo e la concretezza con cui hanno aderito al progetto dell’Accademia della pesca tradizionale. Si apre così anche un’ampia collaborazione che vedrà protagonisti i pescatori e l’intero comparto. Il tutto garantendo la salvaguardia delle tradizioni marinaresche, sostegno e sviluppo del settore.”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui