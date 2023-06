Dolore a San Teodoro per la scomparsa di Anne Krotoff.

La città di San Teodoro piange la scomparsa di Anne Krotoff, donna di 69 anni. Nata in Francia il 15 settembre 1953, è morta lo scorso 2 giugno a San Teodoro, luogo in cui risiedeva da diverso tempo.

La notizia della sua dipartita ha scosso amici, parenti e conoscenti, che ricordano Anne come una persona affettuosa, generosa e premurosa. Per onorare la sua memoria e condividere il dolore della perdita, i funerali di Anne Krotoff si terranno stasera alle ore 17 presso la sua abitazione in via Baronia. Sarà un momento di commiato e riflessione, in cui parenti e amici si riuniranno per rendere omaggio a una donna tanto amata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui