Gallura in ginocchio, il vento non molla la presa, la conta dei danni

Il forte vento che ha devastato la Gallura.

La Gallura continua a fare i conti con una situazione meteorologica critica, poiché il vento impetuoso non ha smesso di soffiare con violenza anche nelle prime ore di oggi, giovedì 12 febbraio, assieme all’arrivo delle piogge. Il territorio rimane sotto scacco di raffiche che hanno già superato i 100 km/h, costringendo i vigili del fuoco di Sassari a un lavoro incessante.

La conta dei danni.

Sono infatti oltre cento gli interventi completati tra Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena, con decine di chiamate ancora in attesa. L’emergenza non riguarda solo la caduta di alberi e il distacco di elementi strutturali come tegole e antenne, ma ha toccato punte di vera drammaticità con il ferimento di due persone, tra cui un operaio travolto da un fusto sulla Provinciale 14 ad Arzachena e un dipendente colpito da un’insegna.

I disagi si sono estesi anche alle infrastrutture e ai servizi, con frequenti blackout elettrici che hanno causato il blocco di diversi ascensori, richiedendo manovre di salvataggio per le persone rimaste intrappolate. Anche le strutture pubbliche e ambientali hanno subito danni pesanti. A Sant’Antonio di Gallura un albero è crollato nel cortile di una scuola, fortunatamente senza ferire nessuno, mentre una tensostruttura dell’Area Marina Protetta è stata letteralmente devastata dalla furia del vento.

Eventi annullati.

Diversi eventi di Carnevale sono stati annullati a causa di questa ondata del maltempo. La prima sfilata di prevista oggi Tempio è rinviata. La decisione è stata presa dal Comune con i partner organizzatori e i Carrascialai con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del pubblico, dei partecipanti e di tutte le persone impegnate nell’organizzazione dell’evento.

Parchi e cimiteri chiusi.

Diversi comuni della Gallura, come Olbia, hanno chiuso parchi e cimiteri per cautela. L’obiettivo è quello di tutelare l’incolumità della cittadinanza.

L’allerta.

Data la persistenza delle condizioni avverse e il prolungarsi dello stato di allerta, le autorità locali e il Comando dei vigili del fuoco hanno rinforzato i presidi operativi, rinnovando l’appello ai cittadini affinché mantengano la massima prudenza, evitino le zone alberate e limitino gli spostamenti non necessari fino a quando l’intensità delle raffiche non inizierà a calare.

