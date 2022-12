Aperta la strada nella 131 DCN.

Si sono conclusi i lavori per realizzare il nuovo asfalto nella 131 Diramazione Centrale Nuorese, tra Budoni e San Teodoro. Nella strada è stata realizzata dall’Anas una nuova pavimentazione drenante lungo un tratto complessivo di circa 16 chilometri.

Per i lavori sono stati investiti circa 4 milioni di euro. L’intervento rientra nel programma di investimenti Anas per la manutenzione delle strade in Sardegna e fanno parte di un ampio piano di riqualificazione della strada statale 131 Dcn nel tratto tra Nuoro e Olbia, per alzare gli standard di sicurezza nell’arteria.

