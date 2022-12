Nuova allerta per maltempo in Sardegna.

Il maltempo non abbandona ancora la Sardegna e la Gallura. Una nuova perturbazione sta minacciando in queste ore l’isola con l’arrivo di temporali e piogge. La protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo per rischio idrogeologico, chiedendone massima diffusione.

L’allerta entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte del 13 dicembre e sino alle 11:59 dello stesso giorno. L’avviso ha assegnato un codice “giallo” per criticità ordinaria per rischio idrogeologico, a causa dei temporali, sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Anche in Gallura è assegnata una criticità ordinaria con codice giallo.

Sulla base dell’avviso di “avverse condizioni meteorologiche, dalle 22 di questa sera 12 dicembre e per le successive 10 ore la Sardegna occidentale e settentrionale sarà interessata da precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati. Saranno inoltre possibili temporali forti isolati”.

