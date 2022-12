Le case più belle del quartiere di Olbia per Natale.

Gli abitanti del quartiere San Simplicio si illuminano a festa per Natale. E’ proprio in questo periodo dell’anno che uno dei quartieri più bistrattati di Olbia si trasforma in uno dei posti più belli e magici della città. Questo grazie all’iniziativa autonoma dei residenti che si sfidano per avere la casetta più addobbata del rione.

Le immagini delle abitazioni sono finite sui social, molte delle quali su iniziativa degli stessi proprietari. Tra queste c’è anche via Armando Diaz, già da qualche anno diventata la via più bella e illuminata per Natale. Le sue casette basse, per lo più ristrutturate di recente, si sono trasformate in uno spettacolo di luci e di Babbi Natale che si arrampicano nelle mura. In realtà la proposta è arrivata da un cittadino, che ha postato la sua casa per primo sul gruppo social dedicato al suo quartiere. Alla sua domanda “Nessuno mette le foto delle proprie case?”, tanti, in seguito, hanno aderito alla sua proposta pubblicandone una dopo l’altra. Grazie alle tante iniziative dei privati, ora il quartiere San Simplicio sotto le Feste è diventato una delle più interessanti attrazioni della città.

