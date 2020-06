L’associazione Libera Animali di San Teodoro.

È nata a San Teodoro Ala, associazione Libera Animali. Costituita da un gruppo di cittadini, si propone di risolvere il problema del randagismo di gatti e cani. Tema molto sentito nel comune costiero che, ad aprile 2019, contava oltre 200 gatti randagi che costituiscono una grave problematica sanitaria oltre che di immagine.

L’associazione si preoccupa della salvaguardia degli animali randagi, del loro recupero e della loro cura, oltre che di trovare una casa che li accolga. Un altro scopo dell’ente è la promozione della sterilizzazione dei gatti.

A questo proposito, rivolgendosi ai volontari di Ala tramite il loro canale Facebook, è possibile far sterilizzare il proprio micio ad una tariffa agevolata presso un veterinario convenzionato. La neo associazione è già pienamente operativa ed è possibile finanziarla, oltre che con donazioni, anche solo di pappe e medicinali veterinari, attraverso il 5 per mille in dichiarazione dei redditi inserendo il codice fiscale 93059500913.

(Visited 154 times, 155 visits today)