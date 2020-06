Evasione dal carcere di Rebibbia, in fuga anche un 40enne di Olbia

In corso le ricerche.

C’e anche un 40enne di Olbia tra i 2 detenuti che sono riusciti ad evadere dal carcere di Rebibbia.

Per la fuga, presumibilmente avvenuta tra la notte e le prime luci dell’alba di oggi, secondo le prime ricostruzioni i due avrebbero segato le sbarre e si sarebbero calati dal muro utilizzando una corda.

Lil Ahmetovic 46enne nato in Croazia e un Davad Zukanovic 40enne nato Olbia, entrambi di origini rom, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Al momento sono in corso le ricerche nei campi rom, nelle stazioni e negli aeroporti.

