La nuova associazione Ala di San Teodoro.

È stata presentata ufficialmente sabato 20 giugno, presso l’hotel Sandalion di San Teodoro, Ala – associazione libera animali. L’organizzazione si prefigge come scopo la tutela degli animali, in particolare dei gatti randagi, e la promozione della loro sterilizzazione. Il fenomeno del randagismo felino rappresenta un annoso problema per San Teodoro che si ripercuote anche in un danno di immagine, ma non solo.

“Si tratta di un notevole problema anche sanitario”, ha dichiarato nel corso dell’incontro il sindaco Domenico Mannironi. Insieme a lui c’erano anche il parroco del paese don Alessandro Cossu e la veterinaria dottoressa Giovanna Maria Malinu.

Presente, inoltre, il dottor Salvatore Amadori, veterinario di Olbia con cui l’associazione ha stipulato una convenzione per offrire sterilizzazioni a costi contenuti. L’associazione, che ha l’appoggio della locale Asl, fino ad adesso, ha censito sul territorio di San Teodoro oltre 200 gatti randagi divisi in 7 colonie.

