Le auto d’epoca invadono San Teodoro, arriva il raduno Roti Antichi in Gaddhura

L’evento Roti Antichi in Gaddhura.

Visto il successo delle ultime edizioni, Il Club Gallura Custom HD dedito alle moto Custom ed ai motori d’epoca, grazie al patrocinio del Comune di San Teodoro, organizza il 30 settembre e 1 ottobre un appuntamento dedicato alle Auto d’epoca denominato ”Roti Antichi in Gaddhura” (Ruote classiche in Gallura).

In questa edizione sarà svolta anche una vera prova di regolarità con l’ausilio del C.O.N.I e dei suoi cronometristi ufficiali (gara facoltativa per tutti i partecipanti). Decisamente un ulteriore fiore all’occhiello per l’importanza dell’evento e per tutto San Teodoro, che per la prima volta organizza questo tipo di Gara, bella impegnativa ed appassionante per tutti, sia partecipanti che pubblico.

Fiammanti e svariate auto d’epoca faranno bella mostra di se facendo rivivere a il paese gallurese un ritorno al passato, con mezzi che hanno reso importante la storia automobilistica. Diversi Club parteciperanno alla manifestazione, come il Club 500 di Florinas il Volante di Sassari ed il Circolo Gallurese di Olbia e vari partecipanti da tutta la Sardegna e non solo, che hanno già confermato la loro presenza, compresi due equipaggi dalla Valle d’Aosta.

L’appuntamento alla manifestazione Roti Antichi in Gaddhura è per sabato 30 settembre e domenica primo ottobre. Tutte le auto d’epoca sono invitate a partecipare.

Programma Sabato 30 Settembre.

Alle ore 17. Accoglienza iscrizioni equipaggi e consegna road book in zona artigianale presso Gallura Custom e aperi-cena Gratuita per gli iscritti al meeting e info logistiche

Programma Domenica 01 Ottobre.

Ore 9.00. Arrivo e accoglienza equipaggi iscrizioni e consegna t-shirt e road book

Ore 10.00. Parcheggio ed esposizione Auto in Piazza Gallura accompagnata vendita prodotti locali

Ore 11.00. Partenza Prova di Regolarità che attraverserà lo stupendo litorale Gallurese con soste programmate e “parco chiuso” in Piazza Giubileo con rinfresco offerto dal Comune di Budoni.

Ore 13.30. Rientro a San Teodoro e pranzo convenzionato.

