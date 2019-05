La benedizione delle famiglie.

Proseguirà fino al prossimo 17 maggio la benedizione delle famiglie e delle case della parrocchia di San Teodoro. Il calendario che verrà seguito, salvo modifiche dovute ad imprevisti, sarà quello di seguito. L’orario in cui verranno effettuate le benedizioni va dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Lunedì 6 maggio: Straula, Tiridduli, Badualga

Martedì 7 maggio: Traversa, Suaredda di suttu, Stazu di Mezu

Mercoledì 8 maggio: Lu Lioni, L’Alzoni, Nuragheddu, Li Cupuneddi, Sitagliacciu

Giovedì 9 maggio: Lu Fraili, Puntaldia

Venerdì 10 maggio: Montepetrosu, Lutturai

Dal 13 al 17 maggio: San Teodoro centro

Per i locali, gli alberghi e tutte le attività commerciali, invece, è previsto un servizio di prenotazione che avverrà scrivendo un messaggio al 3473412015. È stata introdotta la necessità della prenotazione per evitare di interrompere il lavoro degli esercenti e per far sì che venga data la corretta accoglienza al momento della benedizione.

“La benedizione è un momento importante poichè è Gesù stesso che viene a visitare le famiglie e i lavoratori – spiega il parroco di San Teodoro don Alessandro Cossu – Accoglierlo con fretta o indifferenza è una mancanza grave di rispetto verso Lui, verso la Chiesa e verso noi sacerdoti”.

