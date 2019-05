I dati della disoccupazione in Gallura.

In Sardegna il tasso dell’occupazione è ancora lontano dalla media nazionale. Malgrado ci fosse una lenta ripresa per quanto riguarda quella giovanile, secondo Eurostat, la disoccupazione dei sardi è del 15,4%.

Un’Isola dormiente, quindi, per quanto riguarda il mercato del lavoro con un miglioramento rispetto allo scorso anno del 1,6%. Nella provincia di Sassari i dati dei cittadini senza lavoro è in linea con i dati regionali, con il 15% dei disoccupati.

Differente è, invece, la situazione della Gallura, dove il tasso di occupazione è il più alto rispetto alla media regionale, a causa della vivacità del territorio, sopratutto sull’offerta di occupazione stagionale. Tuttavia, per quanto riguarda il mercato del lavoro in Gallura, non è tutto rose e fiori. A ritenerlo è Mirko Idili, segretario generale di Cisl Gallura. “Le vicende di Air Italy, che coinvolgeranno un migliaio di lavoratori, diretti e indiretti, sono molto preoccupanti – ha detto Idili -. I sindacati si stanno battendo affinché queste famiglie mantengano il posto di lavoro”.

Stando ai dati nazionali, le uniche regioni dove il tasso di disoccupati è più basso della media europea sono Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Maglia nera per le regioni del Mezzogiorno, dove l’Isola si colloca tra quelle che fanno meglio per quanto riguardano i dati della disoccupazione.

