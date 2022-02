La singolare bolletta di Abbanoa a San Teodoro.

Anche un centesimo, a volte, può fare la differenza. Ne sa qualcosa un utente di San Teodoro che ieri si è visto recapitare un sollecito di pagamento da appena un centesimo da parte di Abbanoa.

“Risultano importi non pagati per un totale di euro 0,01“, si legge nella bolletta accompagnata da un punto esclamativo, ben marcato in rosso, e la scritta maiuscola “da pagare“. Così l’uomo non si è perso d’animo e ha pagato: “Ho saldato con un bonifico. Con questi si rischia che per un centesimo pignorano casa. È evidente che hanno tanti soldi da spendere inutilmente“.