La nuova truffa in Sardegna.

È in atto, anche in provincia di Sassari, una nuova campagna di phishing perpetrata attraverso false mail e messaggi social che riportano il logo della polizia di Stato. Il falso messaggio intima al destinatario di rispondere alla mail per avere informazioni in merito ad un’indagine di pedopornografia in cui lo stesso sarebbe coinvolto.

È bene ribadire che nessuna forza di polizia contatta i cittadini attraverso mail o messaggi – fanno sapere dal comando nazionale della polizia delle Telecomunicazioni -. Qualora vi dovesse capitare di ricevere simili mail segnalatele immediatamente al più vicino Commissariato“.