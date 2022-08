L’episodio è avvenuto a La Cinta.

Vacanze da incubo per un turista in vacanza a San Teodoro. Il suo cane, una femmina tredicenne di nome Macchia e di ottima salute, ingoia due ami da pesca abbandonati nella sabbia e rimane ferito gravemente. E’ accaduto sabato nella spiaggia di La Cinta, quando il suo proprietario si stava godendo una mattina di relax a passeggio con i suoi 2 amici a quattro zampe.

Vane si sono rivelate le cure presso un veterinario di Olbia, poiché il suo cagnolino purtroppo è deceduto poco dopo. “Il cane aveva ingoiato i due ami con le esche ancora attaccate – racconta Davide -, lasciati da un pescatore sulla sabbia. Ho chiamato subito la clinica di San Teodoro ma mi risposero che non erano attrezzati per interventi di questo tipo quindi chiamai a Olbia e mi dissero di portarla subito da loro”.

Dopo l’intervento le condizioni della cagnolina peggiorano: troppo gravi le ferite riportate. “Arrivati in clinica dopo i vari esami viene operata e dopo un ora e mezza circa dall’operazione ci viene riconsegnata – prosegue il proprietario -. Ancora intontita per l’anestesia totale la riportiamo a casa la teniamo sott’occhio anche la notte fin lì diciamo tutto nella norma. Al mattino la prendo in braccio la porto in giardino x fare i bisogni poi la riporto a cuccia e con fatica, dato che ha subito una lesione all’esofago, imboccandola lo ho dato da mangiare giusto il minimo necessario per poter prendere le medicine. Dopo un’oretta le sue condizioni di salute sono precipitate ed è deceduta”. Ora il proprietario si dichiara pentito di aver trascorso le vacanze a San Teodoro, percependo un clima di insicurezza nelle spiagge. “Spero che questo sarà utile ad altri proprietari di cani e magari qualche pescatore non prenderà più alla leggera l’abbandono di attrezzatura sulle spiagge”, dice tra le lacrime Davide.