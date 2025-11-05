Cimitero di San Teodoro, conclusi i lavori del secondo lotto

I lavori nel cimitero di San Teodoro.

A San Teodoro si è concluso un importante intervento di riqualificazione che ha interessato il secondo lotto della parte storica del cimitero comunale. Dopo un anno di lavori, il progetto – dal valore complessivo di quasi 200.000 euro – ha restituito alla cittadinanza un luogo di memoria più accogliente, decoroso e funzionale, rispondendo all’esigenza di preservare e valorizzare uno spazio di profondo significato per l’intera cittadinanza.

Nel corso dell’intero periodo di intervento, l’area non è mai stata chiusa al pubblico: i cittadini hanno potuto continuare a far visita ai propri cari senza interruzioni, mentre si procedeva al completamento delle opere previste. I lavori hanno compreso il rifacimento della pavimentazione, in continuità con quella realizzata nel 2022, la costruzione di un nuovo bagno e la creazione di una camera del commiato, insieme a una sala obitorio climatizzata e pienamente accessibile. L’intervento ha inoltre previsto la sistemazione di nuove aiuole e spazi verdi, oltre alla realizzazione di ulteriori loculi, rispondendo così alle necessità di ampliamento del camposanto.

La conclusione dei lavori è coincisa con la ricorrenza del 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, durante la quale il parroco ha impartito la benedizione ai nuovi loculi e all’intera area rinnovata. La cerimonia, caratterizzata da un clima di raccoglimento e sentita partecipazione, ha rappresentato un momento di condivisione collettiva, suggellando simbolicamente la rinascita di un luogo caro alla memoria della cittadina.

