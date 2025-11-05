Nuova carta “Dedicata a te”, al via le prenotazioni in Gallura

Le prenotazioni della carta “Dedicata a te” in Gallura.

Da domani, giovedì 6 novembre, prenderà ufficialmente il via la nuova fase di distribuzione della carta “Dedicata a te“. Poste Italiane ha infatti reso noto che i cittadini recentemente inseriti tra i beneficiari potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della card, recandosi presso gli uffici postali abilitati della Gallura.

Per coloro che avevano già usufruito del contributo negli anni precedenti, l’operazione sarà più semplice: l’importo verrà accreditato direttamente sulla carta già in loro possesso, senza la necessità di recarsi nuovamente allo sportello per ritirarne una nuova o procedere ad alcuna attivazione.

Chi invece riceve per la prima volta la “Dedicata a te” potrà rivolgersi a uno dei 34 uffici postali della Gallura, presentando un documento di identità in corso di validità insieme al codice fiscale. Negli uffici che consentono la prenotazione a distanza, sarà possibile fissare l’appuntamento comodamente tramite l’app di Poste Italiane o attraverso i canali digitali dedicati, scegliendo il servizio “altro” e selezionando la sede, la data e l’orario desiderati per il ritiro.

L’azienda consiglia di organizzare la visita tenendo conto delle fasce orarie meno affollate. Negli uffici che restano aperti fino alle 19:05, è preferibile presentarsi tra le 14:30 e le 17; mentre negli sportelli con apertura limitata al mattino, il momento più indicato è tra le 11 e le 13. In entrambi i casi, viene sconsigliato di recarsi agli sportelli nella giornata di lunedì, tradizionalmente la più congestionata.

Poste Italiane ricorda inoltre che la consegna della carta è riservata esclusivamente ai cittadini che abbiano già ricevuto la comunicazione ufficiale dal proprio Comune di residenza, requisito indispensabile per poter accedere al servizio. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è disponibile un’apposita sezione informativa sul portale ufficiale dell’azienda, all’indirizzo poste.it/carta-dedicata-a-te.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui