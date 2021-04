La campagna vaccinale anti covid a San Teodoro.

Ha avuto luogo nella giornata di ieri, 15 aprile, l’appuntamento con la 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 riservata ai soggetti over 70 residenti o domiciliati nel comune di San Teodoro. Le dosi somministrate sono state circa 𝟒𝟎𝟎 del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca. Oltre agli over 70 anche alcuni soggetti over 60 hanno ricevuto le dosi residue di vaccino dopo essersi iscritti alle liste di riserva attivate per evitare gli sprechi di vaccini.

La seconda dose del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca per gli over 70 verrà somministrata indicativamente il 1 luglio 2021. Entro la fine del mese si proseguirà con la somministrazione di AstraZeneca dei soggetti over 60 mentre si attende la conferma da parte dell’ATS della disponibilità di vaccini Pfizer per la 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 “𝐟𝐚𝐬𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐨𝐥𝐢”.

