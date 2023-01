San Teodoro è la città scelta dai turisti per trovare l’amore

San Teodoro tra le zone dove si trova l’amore.

La Sardegna è la terza regione scelta durante il periodo estivo con il 61% delle preferenze. A rivelarlo è uno studio sui trend del turismo condotto da Vamonos Vacanze. Il sondaggio è stato realizzato su un campione di 4mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Vamonos Vacanze ha anche le sue roccaforti, in particolare in Gallura. A spiccare in cima alle preferenze vi è San Teodoro, scelto tra i gruppi di amici che vogliono partire insieme, per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze o trovare anche l’amore.

“Nonostante l’aumento dei prezzi legato alla crisi energetica ed al conflitto in Ucraina, sono tanti i turisti che sceglieranno o continueranno a scegliere l’Italia per le loro vacanze“, sintetizza Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

