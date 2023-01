Girava in auto con la droga e un tirapugni, denunciato un 20enne

Denunciato con la droga e un tirapugni.

Stava girando per le strade di Capoterra a bordo della sua auto, ma non aveva preventivato un possibile controllo dei carabinieri. Così, una volta fermato, i militari gli hanno trovato addosso diversi grammi di hashish e un tirapugni in ferro.

Il giovane, un 20enne del posto, è stato denunciato alla Procura di Cagliari con l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi. Il disoccupato, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.

